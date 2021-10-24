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مريم نعوم تنتهي من كتابة أول خمس حلقات لمسلسل مني زكي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:22 م
مريم نعوم
مريم نعوم
يارا أحمد


انتهت الكاتبة مريم نعوم، من كتابة أول خمس حلقات من المسلسل الدرامي الجديد "لام شمسية"، و الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، ومن المقرر أن تشارك به في موسم رمضان المقبل عام 2022. 

وتواصل الشركة المنتجة، التعاقد مع باقي نجوم المسلسل المشاركين في البطولة، وذلك بعد أن تعاقدت مؤخرًا مع كلا من؛ الفنان محمد فراج، والفنان أحمد رزق. 

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي مشوق، وتتفرغ منى زكي، له عقب انتهاء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "القاهرة مكة"، الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره بالكامل حيث يتبقى لها 15 يومًا للانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مراحل المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرضه.

وتبدأ الفنانة منى زكي، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "لام شمسية"، مطلع ديسمبر المقبل، حيث حددت الشركة المنتجة، هذا الموعد لبدء تصوير العمل، ووضعت خطة زمنية للانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل.

الكلمات المفتاحية

منى زكي مريم نعوم لام شمسية

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