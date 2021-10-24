غداً.. أحمد حاتم في ضيافة It’s Show time على cbc







في لقاء خاص عن السينما والدراما، يحل الفنان أحمد حاتم ضيفاً على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، غداً الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء.



يتحدث "حاتم" خلال اللقاء عن حالة النشاط الفني التي يعشيها هذه الأيام، ويتوقف عند أهم الأعمال التي قدمها في السينما والدراما. كما يكشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية.



برنامج its show time هو برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.



كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.



يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.