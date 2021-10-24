قرارات وزارية بتجديد تعيين 9 مديرين عموم بجامعة بنها



وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين محمود سيد عبيد مديرًا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وتجديد تعيين وائل فؤاد علي مديرًا عامًا لأمانة مجالس الجامعة، وشريف عبد الله المهدي مديرًا عامًا للشئون الطبية بالجامعة، ومحمد مصطفى عبد العزيز مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.



كما شملت القرارات تجديد تعيين نرمين يحيى عبد الرحمن مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالجامعة، وتجديد تعيين حازم أمين السيد مديرًا عامًا لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتجديد تعيين خالد مصطفى أحمد محمد أمينًا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين محمد إبراهيم السيد أمينًا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين هويدا فوزي أحمد أمينًا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتجديد تعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.