عاجل.. الموت يفجع الفنانة أحلام

أعلنت الفنانة أحلام منذ قليل عن وفاة عمتها التي توفيت صباح اليوم الأحد ،وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث كتبت أحلام:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى ‏عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي".



وتابعت قائلة :"اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا".









