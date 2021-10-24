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ضمن حياة كريمة.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية النصر

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:04 م
المنيا
المنيا
أحمد الخميسي

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية في قرية النصر 6 بمركز العدوة خلال يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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