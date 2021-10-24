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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:05 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي


استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 4 أشخاص من أسرة بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بحي القنطرة البيضاء، وتم نقل المصابين للمستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بتسمم، لتناولهم وجبة إفطار فاسدة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

والمصابون هم: الطاهرة محمد عبد الحي 50 سنة، وشيماء صابر محمد 25 سنة، وياسمين عادل هنداوي 25 سنة، ومحمد صابر أحمد 23 سنة، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء، وحالتهم مستقرة.

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