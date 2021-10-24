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تعرف على مفاجأة حماقي لجمهوره يوم الثلاثاء

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:06 م
حماقي
حماقي
نور طلعت
تعرف على مفاجأة حماقي لجمهوره يوم الثلاثاء


أعلن النجم محمد حماقي، عن مفاجأته لجمهوره بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر حماقي صورة ترويجية للألبوم، وعلق عليها قائلًا:"استنوني يوم الثلاثاء الساعة ٧ بالليل في لايڤ سيشن على إنستجرام لتوقيع الألبوم".

وأضاف حماقي،:"هختار 10 من الكومنتس على الپوست ده وعلى اللايڤ يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضيلهم على پوستر الألبوم  #يا_فاتنّي".

الكلمات المفتاحية

يافاتني حماقي الألبوم

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