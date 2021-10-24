مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.7% بالختام مع تراجع مصرف الراجحي

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث هبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.7 % ، مع تراجع مصرف الراجحي 2.4 % ، في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.





وأعلن الراجحي اليوم الأحد عن صافي ربح 3.79 مليار ريال (1.01 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر ارتفاعا من 2.66 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.



