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مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.7% بالختام مع تراجع مصرف الراجحي
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:05 م
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث هبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.7 % ، مع تراجع مصرف الراجحي 2.4 % ، في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.
وأعلن الراجحي اليوم الأحد عن صافي ربح 3.79 مليار ريال (1.01 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر ارتفاعا من 2.66 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
تداول البنك الأهلى السعودي بثبات. وحقق أكبر بنك في المملكة زيادة بنحو 20٪ في أرباح الربع الثالث بسبب الرسوم المرتفعة. لكن سهم الاتصالات السعودية ارتفع 0.9 بالمئة عقب زيادة صافي أرباحها الفصلية.