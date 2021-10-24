Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.7% بالختام مع تراجع مصرف الراجحي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:05 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث هبط  المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.7 % ، مع تراجع مصرف الراجحي 2.4 % ، في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.

وأعلن الراجحي اليوم الأحد عن صافي ربح 3.79 مليار ريال (1.01 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر ارتفاعا من 2.66 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

تداول البنك الأهلى السعودي بثبات. وحقق أكبر بنك في المملكة زيادة بنحو 20٪ في أرباح الربع الثالث بسبب الرسوم المرتفعة. لكن سهم الاتصالات السعودية ارتفع 0.9 بالمئة عقب زيادة صافي أرباحها الفصلية.

أخبار تهمك

تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعة و 10 دقيقة

تحطم طائرة تقل سيولة نقدية جراء هبوطها اضطراريا في ليبيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد مجانًا بدون تشفير

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. حيثيات مثيرة وراء عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 15 ساعة

كيف يتجنب الزمالك الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي؟

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:28 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

02:37 م

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

12:31 م

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements