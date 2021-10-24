ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات .. وسهم "أرامكس" يقفز 4.8%





أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأحد ، علي ارتفاع ، وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.6% ، وقفز سهم أرامكس 4.8 % ، مواصلا مكاسبه عن الجلسة السابقة بعد صفقة مباشرة بقيمة 1.41 مليار درهم (384 مليون دولار) على 295 مليون سهم.



وهبط سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.3٪. بدأت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة التحقيق في مزاعم المخالفات المالية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية المحلية ضد المديرين التنفيذيين في شركة الاتحاد العقارية ، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الأحد ، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام



