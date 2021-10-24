Advertisements

ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات .. وسهم "أرامكس" يقفز 4.8%

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:07 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأحد ، علي ارتفاع ، وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي  بنسبة 0.6% ، وقفز سهم أرامكس 4.8 % ، مواصلا مكاسبه عن الجلسة السابقة بعد صفقة مباشرة بقيمة 1.41 مليار درهم (384 مليون دولار) على 295 مليون سهم.

وهبط سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.3٪. بدأت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة التحقيق في مزاعم المخالفات المالية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية المحلية ضد المديرين التنفيذيين في شركة الاتحاد العقارية ، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الأحد ، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام

أما عن سوق أبو ظبي ، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.7٪  في ختام تعاملات اليوم ، مدعوماً بارتفاع 1.3٪ في أكبر بنوك الدولة ، بنك أبوظبي الأول ، وزيادة 0.5٪ في المجموعة العالمية القابضة (IHC).

أخبار تهمك

تحطم طائرة تقل سيولة نقدية جراء هبوطها اضطراريا في ليبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد مجانًا بدون تشفير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

كيف يتجنب الزمالك الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. حيثيات مثيرة وراء عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:28 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

02:37 م

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

12:31 م

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements