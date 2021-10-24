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تعرف على آخر تطورات المصابين في الأهلي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:12 م
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
تلقى الأهلي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية تمثلت في غياب بعض اللاعبين عن مباراة الإسماعيلي في أفتتاحية بطولة الدوري العام.

وليد سليمان

تعرض وليد سليمان، مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة قوية، في منتصف الشوط الثاني من مباراة الأهلي والحرس الوطني، بالمباراة التي تقام على استاد الأهلي we السلام في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة عودة الحاوي إلى داره بعد الاطمئنان على حالة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة، وخضع لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

محمد الشناوي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر إلى الإصابة في مباراة منتخب مصر وليبيا الماضية أدت إلى تبديله خلال أحداث المباراة.

ومن المقرر أن يعود محمد الشناوي من بداية شهر نوفمبر المقبل وفرص لحاقه هو وصلاح محسن كبيرة للمشاركة أمام الزمالك.

الكلمات المفتاحية

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