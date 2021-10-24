"العربية للصناعات الهندسية " الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وبختام الجلسة ، تصدر سهم العربية للصناعات الهندسية الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بنسبة 18.21 % ليغلق عند 4.22 جنيه، يلية سهم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 18.09%، ليغلق عند 43 جنيه.









وإحتل سهم العالمية للاستثمار و التنمية الترتيب الثالث بنسبة 13.82 % ليغلق عند 28.33 جنيه ، ثم جاء سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بالترتيب الرابع وبنسبة 11.8% ليغلق عند 19.14 جنيه، وأخيرًا سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بارتفاع 10.51% ليغلق عند 21 جنيه.





وربح رأس المال السوقي بالبورصة اليوم حوالي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4385 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة.



