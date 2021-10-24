نسرين طافش تحتفل بحصول متابعيها عبر "إنستجرام" لـ 10 مليون





وتابعت قائلة :"شكراً للحب والدعم والتشجيع، شكراً لكل كلمة طيبة، شكراً لانكون بعالمي وسمحتولي كون جزء من عالكون".



وأضافت قائلة:"شكراً حب ونور وصحة وسلام وسعادة من كل قلبي لكل الجمهور".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل" المداح" الذى تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة حمادة هلال أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، محمد عز ،إخراج أحمد سمير فرج.

أعربت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها الكبيرة بوصول متابعيها لـ10 مليون متابع عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور جديدة لها، وعلقت عليها قائلة :"شو هالخريف الحلو هاد صرنا عشرة مليون متابع".