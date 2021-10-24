"ليفت سلات " يتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم ليفت السلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بنسبة 18.60 %، ليغلق عند 0.49 جنيه للسهم، يليه سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة تراجع بلغت 7.10 % ليغلق عند 0.85 جنيه ثم سهم فوري بنسبة 6.25% ليغلق 15 جنيه للسهم.





وإحتل سهم جاء جلاكسو سميثكلاين الترتيب الرابع بنسبة 5.73 % ليغلق عند 22.5 جنيه، وأخيرًا سهم حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية بنسبة تراجع 5.53 % ليغلق عند 9.22 جنيه.



