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"ليفت سلات " يتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:15 م
ليفت سلاب
ليفت سلاب
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم ليفت السلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بالبورصة  بنسبة 18.60 %،  ليغلق عند 0.49 جنيه للسهم، يليه سهم  الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة تراجع بلغت 7.10 % ليغلق عند 0.85 جنيه ثم سهم فوري بنسبة 6.25% ليغلق 15 جنيه للسهم.

وإحتل سهم جاء جلاكسو سميثكلاين الترتيب الرابع بنسبة 5.73 % ليغلق عند 22.5 جنيه، وأخيرًا سهم حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية بنسبة تراجع 5.53 % ليغلق عند 9.22 جنيه.

 وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4385 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة.

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