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جدول ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل قمة مانشستر يونايتد وليفربول

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:12 م
ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد
غدير أحمد
يستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل قمة مانشستر يونايتد وليفربول.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 22 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صاحب الوصافة ليفربول.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

- تشيلسي : 22 نقطة
2- ليفربول : 18 نقطة
3- مانشستر سيتي : 17 نقطة
4- برايتون: 15 نقطة
5- توتنهام : 15 نقطة
6- مانشستر يونايتد : 14 نقطة
7- ويستهام : 14 نقطة
8- إيفرتون : 14 نقطة
9- آرسنال : 14 نقطة
10- برينتفورد : 12 نقطة
11- وولفرهامبتون : 12 نقطة
12- ليستر سيتي : 11 نقطة
13- أستون فيلا : 10 نقاط
14 - كريستال بالاس : 8 نقاط
15- ساوثهامبتون : 7 نقاط
16 - واتفورد : 7 نقاط
17 - ليدز : 6 نقاط
18- بيرنلي : 3 نقاط
19 - نيوكاسل : 3 نقاط
20- نوريتش سيتي : نقطتين.

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفا
هاري كين - توتنهام - 15 هدفا
إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - 13 هدفا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي

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