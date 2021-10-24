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المبعوث الأمريكي يحض على التحلي بالإيجابية لإنجاح الانتقال الديمقراطي بالسودان

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:28 م
حمدوك
حمدوك
وكالات

قالت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن المبعوث الأمريكي، حض على التحلي بالإيجابية لإنجاح الانتقال الديمقراطي بالسودان.

                          

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                                     

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

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