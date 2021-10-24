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أبوالعينين شحاته مديرا فنيا لدمنهور

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


أعلن مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور رسميا عن تولى أبوالعينين شحاته قيادة الفريق الأول بالنادى خلفا لياسر عبدالواحد الذى أعلن إعتذاره عن إستكمال مهمته مع الفريق بعد الهزيمة أمام المصرى بالسلوم.

ووقع أبو العينين شحاته على عقود تدريب الفريق صباح اليوم بمقر النادى بحضور مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يلاقى ألعاب دمنهور يوم الخميس المقبل مستضيفه الرجاء المطروحى ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

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