حوار- خليفة عبد الدايم مدرب الكاراتيه بالأهلي: جيانا فاروق أسطورة.. وهكذا يتم صناعة البطل الأولمبي

واحد من المدربين الشباب، الذين حفروا اسمهم بحروف من نور في سماء رياضة الكاراتيه في مصر، جاء من صعيد مصر منذ الصغر، حارب واجتهد كلاعب وحقق العديد من البطولات، قبل أن يصبح مدربا ناجحا وسببا في نجاح العديد من اللاعبين.

أنه خليفة عبد الدايم مدرب الكاراتيه بالنادي الأهلي، أبن قرية برخيل.. مركز البلينا.. محافظة سوهاج بصعيد مصر، حرصنا على إجراء حوار معه والتعرف على أسباب التطور في لعبة الكاراتيه داخل النادي الأهلي، ورأيه في فوز جيانا فاروق بالميدالية الأولمبية في طوكيو.

وجاء الحوار كالتالي:

ما هو سر التطور الكبير داخل النادي الأهلى في لعبة الكاراتيه؟

سر التطور الكبير في لعبة الكاراتيه داخل النادي الأهلي، يعود إلى اهتمام الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز والدكتور محمد حسن عصمت مدير الجهاز بوضع استرتيجيات تهدف لتطوير المستوى الفني، وذلك عن طريق وجود آليات تنفيذ سواء من الجهاز الفني أو البدني أو النفسي والطبي.

وكذلك الاهتمام بجميع ممارسي الكاراتيه، بداية من مراحل التأسيس ومروراً بمراحل التجهيز وحتى الوصول الي الفرق التي تخوض عدة منافسات داخلية لاختيار الفريق الذي سوف يمثل النادي الأهلي في كل مرحلة سنية كاتا وكومتية.

ما هي أبرز الإنجازات التي تفتخر بها؟

حصول البطلة ملك عبدالحميد محمد علي فضية البحر المتوسط في قبرص.

كيف تعمل على تحفيز اللاعبين قبل البطولات الهامة؟

أعمل علي تحفيز اللاعبين قبل البطولات، عن طريق زيادة الوحدات التدريبية والمنافسات الودية، وتشجيع اللاعبين بشكل مستمر.





كيف يتم التخطيط بشكل جيد لصناعة البطل الأولمبي؟

التخطيط الجيد لإعداد بطل أولمبي، يمر اللاعب بمجموعة من المنافسات التي تظهر قدرة اللاعب علي الاستمرارية في الانجاز مع أهمية تطوير اللاعب من الناحية المهارية والناحية البدنية والناحية الخططية، ويخوض اللاعب مجموعة من المنافسات التي تساهم بشكل كبير في تطوير اللاعب من جميع النواحي.

هل توقعت فوز جيانا فاروق بميدالية أولمبية؟

توقعت حصول البطلة الأولمبية علي ميدالية ذهبية في طوكيو ولكن التحكيم له دور كبير.

من أبرز الأسماء التي تتوقع لها مستقبل كبير في لعبة الكاراتيه؟

أبرز اللاعبين الذي أتوقع لهم مستقبل رائع، هم ملك عبدالحميد ، وعمر أشرف عثمان.

هل يساعد العامل النفسي في تفوق اللاعب ونجاحه؟

يساعد العامل النفسي بنسبة 100% في تفوق اللاعب.

ماهي المعوقات التي تواجه رياضة الكاراتيه؟

المعوقات التي تواجه رياضة الكاراتيه، هو تجاهل وسائل الإعلام والشركات الراعية للأبطال.

وأتمنى أن يكون هناك توجخ من الدولة للاهتمام بلعبة الكاراتيه بشكل خاص وللرياضات الفردية بشكل عام.

الأهلي يسعى دائما للتفوق.. كيف يتم التخطيط للسيطرة على البطولات في الكاراتيه؟

يتم التخطيط للسيطرة علي البطولات ، بأختيار أفضل العناصر لخوض المنافسات.









رسالة إلى جيانا فاروق؟

جيانا فاروق بطلة من طراز فريد، صعب أن تتكرر مرة أخرى ، أتمني لكي حياة سعيدة.

رسالة الى مدربي ولاعبي الأهلي؟

رسالة الي زملائي المدربين، انا بتشرف أني واحد من كتيبة الأهلي، احنا بنكتب تاريخ سوف يخلد مئات السنين ..الأهلي فوووق الجميع.





رسالة الي الشباب .. أنت من تحفر تاريخ نفسك فكن كما تحب أن تصبح غداً.

رسالة للاعبين الشباب؟

رسالة الي أبنائي وبناتي اللاعبين.. انتو بتتعبوا وتجتهدوا وتبذلوا قصارى جهدكم في التدريبات، كل ماتتعبوا تذكرو دائماً .. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

رسالة إلى أسرتك وأهلك؟

بشكر أمي دائما مصدر الطاقة والداعم الأول ليا بدعواتها لي.

وبشكر زوجتي وبناتي زينة ومليكة اللي دايما واقفين جمبي، وبيشجعوني أني أكمل.



