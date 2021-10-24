صلاح ضد رونالدو.. الفرعون يسعى لفك عقدة "الدون" فماذا يخبرنا التاريخ ؟





دقائق قليلة تفصلنا عن قمة الأحد المثير بين مانشستر يونايتد و ليفربول بالجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي، إلا أن هذه الموقعة تشهد صراعًا من نوع خاص بين المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو فمن يفرض سيطرته ؟





و تنطلق موقعة مانشستر يونايتد وليفربول المقرر إقامتها على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر مساء اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، حيث يحتل رفاق صلاح المركز الثاني بجدول الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي زملاء رونالدو في الترتيب السادس بفارق 4 نقاط عن الريدز.





صراعات رونالدو وصلاح





و سبق للنجمين محمد صلاح و كريستيانو رونالدو أن تواجها في أربعة مباريات سابقة شهدت تفوق البرتغالي في جميعهم بل و أكد الدون تفوقه بتسجيل أربعة أهداف تحت أنظار المصري محمد صلاح الذي اكتفى بتسجيل هدف واحد في مبارياته التنافسية مع "الدون" سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية المختلفة.





ولأول مرة، تحتضن الملاعب الانجليزية صراع صلاح و رونالدو الذي عاد إلى ناديه مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد غياب 12 عام عن فترته الأولى في مسرح الأحلام بين عامي 2003 و 2009.





و خاض المصري أول مبارياته ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص روما الإيطالي في فبراير 2016، حيث التقى فريق "الذئاب" مع ريال مدريد الإسباني فريق رونالدو السابق بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا





وتمكن رونالدو من مساعدة فريقه السابق ريال مدريد في التغلب ذهابا و إيابا على رفاق محمد صلاح بنفس النتيجة "2-1" حيث سجل النجم البرتغالي هدفا بينما غاب المصري عن التسجيل.





مصر والبرتغال





و تجدد الصراع بين محمد صلاح ورونالدو و لكن هذه المرة كان على الصعيد الدولي، حيث التقا منتخبا مصر والبرتغال في مباراة ودية كانت في إطار التحضير لمنافسات كأس العالم نسخة "2018"، و نجح رونالدو وقتها في قلب تقدم محمد صلاح لمنتخب بلاده لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف حملا توقيع "الدون" في الدقائق الأخيرة.





ذكرى مؤلمة





و حملت آخر مواجهة بين "رونالدو" و"صلاح" ذكرى مؤلمة للنجم المصري حيث كانت في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة "2018" بين ليفربول الإنجليزي و ريال مدريد فريق "الدون" السابق.





و خسر ليفربول وقتها اللقب القاري بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الملكي، في مباراة شهدا خروج "صلاح" مصابًا في وقت مبكر من الشوط الأول بعد إصابته في الكتف نتيجة التدخل الشهير مع راموس لاعب الملكي الأسبق.





و على الرغم من فوز الفريق الإسباني وقتها باللقب الـ13 في تاريخه بالبطولة الأوروبية إلا أن النجم البرتغالي فقد حاسة التسجيل بمواجهاته ضد المصري محمد صلاح.





لغة الأرقام





و على صعيد الموسم الجاري تفوق صلاح رقميًا على رونالدو، حيث شارك المصري في 8 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي سجل 7 أهداف منها هدف بقدمه اليمنى و 6 أهداف باليسرى و قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.





أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فشارك مع مانشستر يونايتد منذ عودته مطلع الموسم الجاري في 5 مباريات سجل 3 أهداف منها هدفين بالقدم اليمنى و هدف وحيد باليسرى و لم يصنع.





وبشكل عام تُظهر لغة الأرقام تفوق النجم محمد صلاح على رونالدو في كم الأهداف المسجلة في بطولة الدوري الانجليزي، حيث شارك المصري في 166 مباراة بالبريميرليج سجل 104 هدفًا، بينما سجل البرتغالي 87 هدفًا في 201 مباراة مع الشياطين الحمر.



