Advertisements

صلاح ضد رونالدو.. الفرعون يسعى لفك عقدة "الدون" فماذا يخبرنا التاريخ ؟

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:33 م
صلاح وكريستيانو
صلاح وكريستيانو
علي خلاف

دقائق قليلة تفصلنا عن قمة الأحد المثير بين مانشستر يونايتد و ليفربول بالجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي، إلا أن هذه الموقعة تشهد صراعًا من نوع خاص بين المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو فمن يفرض سيطرته ؟ 

و تنطلق موقعة مانشستر يونايتد وليفربول المقرر إقامتها على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر مساء اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، حيث يحتل رفاق صلاح المركز الثاني بجدول الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي زملاء رونالدو في الترتيب السادس بفارق 4 نقاط عن الريدز.

صراعات رونالدو وصلاح 

و سبق للنجمين محمد صلاح و كريستيانو رونالدو أن تواجها في أربعة مباريات سابقة شهدت تفوق البرتغالي في جميعهم بل و أكد الدون تفوقه بتسجيل أربعة أهداف تحت أنظار المصري محمد صلاح الذي اكتفى بتسجيل هدف واحد في مبارياته التنافسية مع "الدون" سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية المختلفة.

ولأول مرة، تحتضن الملاعب الانجليزية صراع صلاح و رونالدو الذي عاد إلى ناديه مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد غياب 12 عام عن فترته الأولى في مسرح الأحلام بين عامي 2003 و 2009.

و خاض المصري أول مبارياته ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص روما الإيطالي في فبراير 2016، حيث التقى فريق "الذئاب" مع ريال مدريد الإسباني فريق رونالدو السابق بدور  الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وتمكن رونالدو من مساعدة فريقه السابق ريال مدريد في التغلب ذهابا و إيابا على رفاق محمد صلاح  بنفس النتيجة "2-1" حيث سجل النجم البرتغالي هدفا بينما غاب المصري عن التسجيل.

مصر والبرتغال 

و تجدد الصراع بين محمد صلاح ورونالدو و لكن هذه المرة كان على الصعيد الدولي، حيث التقا منتخبا مصر والبرتغال في مباراة ودية كانت في إطار التحضير لمنافسات كأس العالم نسخة "2018"، و نجح رونالدو وقتها في قلب تقدم محمد صلاح لمنتخب بلاده لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف حملا توقيع "الدون" في الدقائق الأخيرة.

ذكرى مؤلمة 

و حملت آخر مواجهة بين "رونالدو" و"صلاح" ذكرى مؤلمة للنجم المصري حيث كانت في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة "2018" بين ليفربول الإنجليزي و ريال مدريد فريق "الدون" السابق.

و خسر ليفربول وقتها اللقب القاري بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الملكي، في مباراة شهدا خروج "صلاح" مصابًا في وقت مبكر من الشوط الأول بعد إصابته في الكتف نتيجة التدخل الشهير مع راموس لاعب الملكي الأسبق.

و على الرغم من فوز الفريق الإسباني وقتها باللقب الـ13 في تاريخه بالبطولة الأوروبية إلا أن النجم البرتغالي فقد حاسة التسجيل بمواجهاته ضد المصري محمد صلاح.

لغة الأرقام 

و على صعيد الموسم الجاري تفوق صلاح رقميًا على رونالدو، حيث شارك المصري في 8 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي سجل 7 أهداف منها هدف بقدمه اليمنى و 6 أهداف باليسرى و قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فشارك مع مانشستر يونايتد منذ عودته مطلع الموسم الجاري في 5 مباريات سجل 3 أهداف منها هدفين بالقدم اليمنى و هدف وحيد باليسرى و لم يصنع.

وبشكل عام تُظهر لغة الأرقام تفوق النجم محمد صلاح على رونالدو في كم الأهداف المسجلة في بطولة الدوري الانجليزي، حيث شارك المصري في 166 مباراة بالبريميرليج سجل 104 هدفًا، بينما سجل البرتغالي 87 هدفًا في 201 مباراة مع الشياطين الحمر.

الكلمات المفتاحية

كريستيانو صلاح اخبار كريستيانو

أخبار تهمك

تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تحطم طائرة تقل سيولة نقدية جراء هبوطها اضطراريا في ليبيا

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كيف يتجنب الزمالك الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد مجانًا بدون تشفير

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. حيثيات مثيرة وراء عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شرطي هولندي حكما لبورتو وليفربول

ليفربول يدخل حربا مع ريال مدريد

برشلونة يتحدى أحلام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو يقحم يوفنتوس مع مانشستر يونايتد

بالأرقام.. محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو

بعد عودته للبريميرليج.. تعرف على تاريخ مواجهات رونالد ضد محمد صلاح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:28 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

02:37 م

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

12:31 م

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements