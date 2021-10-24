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"المالية" تعلن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
بدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة اعبترا من اليوم الأحد يوم 24 أكتوبر الجارى ، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

وتم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021  للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 28 و29 نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 


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