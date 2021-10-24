موعد عودة الشناوي للمشاركة مع الأهلي

واصل محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي على هامش مران المستبعدين الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ليبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 القادم بقطر.





موعد عودة الشناوي للمشاركة في المباريات





وحصل الشناوي على حقن البلازما لتسريع مدة علاجه ومن أجل سرعة التئام العضلة الخلفية، حيث يحتاج شهر على الأقل من الآن للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بشكل جيد.





وتأهل الأهلي لدور ال16 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



