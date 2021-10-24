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روسيا تسجل 35660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:40 م
روسيا
روسيا
وكالات

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، اليوم الأحد، 35660 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 37678 إصابة أمس السبت و37141 إصابة الجمعة و36339 إصابة الخميس.

 

وقالت السلطات الصحية في روسيا، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يتوزع بين العاصمة موسكو (5279 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3297 حالة) ومقاطعة موسكو (3030) ومقاطعة سامارا (1093 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1072 حالة وفاة جديدة (مقارنة مع 1075 وفاة أمس ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة)، بينما تماثل 22784 مريضا للشفاء.

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