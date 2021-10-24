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بإطلالة سوداء.. عبير صبري تبهر جمهورها

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:48 م
عبير صبري
عبير صبري
نادين نجدي
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور وهي ترتدي فستان لونه اسود، وضعت روج لونه أحمر، مكياج مناسب مع بشرتها، قامت بعمل تسريحة لشعرها، حازت الاطلالة على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين".. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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