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بالاخضر.. علا رشدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:50 م
علا رشدي
علا رشدي
نادين نجدي
حرصت الفنانة علا رشدي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


فنشرت علا صورة لها، على إنستجرام وهي مرتدية فستان لونه اخضر، ووضعت مكياج مناسب مع لون بشرتها، تركت شعرها منسدلًا.



يذكر أن الفنانة علا رشدي تشارك في تصوير فيلم "بلالين" وهو من بطولة أحمد كامل، علا رشدي، كندة علوش، سوسن بدر، محمد سلام، باسم سمرة، ومن تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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نجوم مصر فن علا رشدي الجونة التأليف ١٠٠ وش

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