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توقيع عقد لإنشاء صومعة بطاقة 100 الف طن بميناء بورسعيد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر

وقعت الشركة العامة للصوامع والتخزين عقدا مع شركة رواد الهندسة الحديثة لإنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة إجمالية حوالي 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بور سعيد (تسليم مفتاح).

 تم التوقيع بمقر الشركة العامة للصوامع بحضوراللواء شريف عادل باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين و المهندس كمال هاشم رئيس مجلس ادارة العامة للصوامع و المهندس محمد محلب رئيس مجلس ادارة رواد الهندسة الحديثة. 

الجدير بالذكر أن صوامع بور سعيد ستضم 8 خلايا تخزن 100 ألف طن من الحبوب سيتم انشاءها بقيمة اجمالية حوالي 520 مليون جنيه.

و يعد المشروع من المشاريع القومية الهامة اللتي تولي الدولة اهتماما خاصا بها و ذلك لتأمين السلع الإستراتيجية للأسواق. 

و قد اعرب محلب عن تسخير كافة الامكانيات لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة و أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تلك المشروعات.

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