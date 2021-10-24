Advertisements

محافظ أسوان يأمر بقطع المياه عن نصر النوبة لهذا بسبب

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:27 م
محافظة أسوان
محافظة أسوان
فتح الله رضوان
 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإرجاء قطع المياه، لحين قيام المواطنين والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

يأتي ذلك نظرًا لحدوث كسر في الخط الناقل لرافع وادى العرب والمغذى لقرى مركز نصر النوبة مما يستلزم سرعة التدخل.

وبناءًا عليه سيتم قطع مياه الشرب عن مركز نصر النوبة من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا غدًا الإثنين الموافق 25102021 لإجراء الإصلاحات اللازمة للخط الناقل.

ولذا تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان السادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

الكلمات المفتاحية

محافظات محافظ أسوان قطع المياه عن نصر النوبة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ 19 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل (الموعد)

اليوم.. قطع المياه عن وسط البلد بمحافظة أسوان لمدة ٦ ساعات لأعمال الصيانة

قطع المياة غذا فى مدن وقرى نصر النويه لمدة ٢٤ ساعه

قطع المياه عن قروى الدكة والمنشية والكاجوج ٢٤ ساعه للصيانه

قطع المياة غدًا في مدن وقرى نصر النوبة بأسوان لمدة ٢٤ ساعة

قطع المياه عن قروى الدكة وكوم أمبو بسبب الصيانة

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements