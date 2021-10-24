محافظ أسوان يأمر بقطع المياه عن نصر النوبة لهذا بسبب

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإرجاء قطع المياه، لحين قيام المواطنين والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.





يأتي ذلك نظرًا لحدوث كسر في الخط الناقل لرافع وادى العرب والمغذى لقرى مركز نصر النوبة مما يستلزم سرعة التدخل.

وبناءًا عليه سيتم قطع مياه الشرب عن مركز نصر النوبة من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا غدًا الإثنين الموافق 25102021 لإجراء الإصلاحات اللازمة للخط الناقل.ولذا تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان السادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.