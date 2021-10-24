Advertisements

حبس المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالتجمع

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:30 م
أرشيفية
أرشيفية
هايدي شعبان
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات سابقة بينهم بالتجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة شرقية) بتلقيها اتصال هاتفي من أحد أصدقاء نجلها الذى يعمل بمحل تجارى كائن بدائرة القسم وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص "غير معلومين لديه" لمحل عمله واصطحبوا نجلها لمكان غير معلوم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه "مصاب بسحجات بالوجه").

بسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وإقر 3 متهمين بأنهم قاموا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه فخططوا للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعانوا بالمتهم الرابع لاختطافه واحتجازه داخل الشقة محل الضبط "ملك أحدهم" وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة على بياض، وبمعرفتهم تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

حبس المتهمين بخطف مواطن النيابة العامة التجمع الخامس

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ 19 دقيقة

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ نصف ساعة

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ 17 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تجديد حبس المتهمين بخطف وهتك عرض مواطن بالتجمع الخامس

طالبوا زوجته بـ163 مقابل الإفراج عنه.. أمن القاهرة يحرر مواطنا من خاطفيه بالنزهة

القصة الكاملة في واقعة خطف مواطن بالنزهة

صاحب محل يعتدي على عامل بسبب خلافات مالية في المرج

"17 إيصال أمانة على بياض".. حبس صاحب محل لتعديه بالضرب على مواطن بالمرج

"مطواة" و"إيصالات أمانة".. شخص يختطف شقيق زوجته بالمرج

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements