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الملك عبد الله الثاني يزور مقام صحابي في لواء الأغوار الشمالية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات

زار العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم مقام الصحابي معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية وهو أحد مقامات الصحابة، الذي تم إنجازه ضمن مشاريع الإعمار الهاشمي في مختلف مناطق المملكة.

 

واطلع الملك على مرافق المقام، الذي يضم مسجدا ومكتبة ومركزا ثقافيا إسلاميا ومدرسة لتحفيظ القرآن.

 

وتحظى هذه المقامات باهتمام ملكي، من خلال اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة.

 

وتقع في لواء الأغوار الشمالية ثلاثة مقامات لصحابة رسول الله، هي مقام الصحابي معاذ بن جبل، ومقام الصحابي شرحبيل بن حسنة، ومقام الصحابي عامر بن أبي وقاص.

الكلمات المفتاحية

الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الاردن

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