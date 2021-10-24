متحدث الري: 80 مليار جنيه ميزانية مشروع تبطين الترع (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن افتتاح مؤتمر "أسبوع القاهرة المياه" بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية المياه والإدراك التام لحجم التحديات التي تواجهها الموارد المائية في ظل محدودية الموارد والزيادة السكانية التي تلتهم هذه الموارد والتغيرات المناخية التي أصبت تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وعملية إدارة المياه في مصر.



أسبوع القاهرة المياه

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن الدولة تواجه تحدي محدودية الموارد المائية من خلال مشروعات كبرى الدولة رصدت لها عشرات المليارات للتعامل معها، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ عشرات السنين نجد هذا الإنفاق الهائل على قطاع المياه، موضحًا أن هناك 80 مليار جنيه موازنة مشروع تأهيل وتبطين الترع، و40 مليار جنيه لأعمال الري الحديث، و10 مليار جنيه لأعمال الحماية من السيول، إلى جانب أعمال مشروعات حماية الشواطئ المصرية، مع إعادة استخدام المياه بافتتاح محطات إعادة معالجة المياه.



وزارة الموارد المائية والري

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه مازال هناك تأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وهذا أمر هام لإدارة المياه الدولية بشكل من التعاون التام بين الدول.

