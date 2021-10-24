برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كل قطرة ماء

ثمنَّت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم.



وأضافت سليم، خلال بيان لها، اليوم الاحد، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على كل قطرة ماء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه وتحقيق استغلالها بالشكل الأمثل بما يلبى كل الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لم يعد لديها أي رفاهية أمام العمل جديًا على ترشيد استهلاك المياه، لاسيما في ظل توقعات بحدوث عجز في الموارد المائية سواء بسبب أزمة سد النهضة أو نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.



الرئيس السيسي: نتطلع للوصول إلى اتفاقية متوازنة ومُلزمة بشأن سد النهضة



وكان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، أكد خلالها على أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين، وجهود الدولة فى الحفاظ على المياه، من خلال منظومة الرى الحديث، وتبطين الترع.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء، لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة.





وأضاف خلال كلمته في افتتاح الدورة الرابعة بأسبوع القاهرة للمياه 2021: أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شانه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت فيه الأمم المتحدة، الفقر المائي، على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة.



وتابع الرئيس السيسي: "مصر من أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل"، موضحًا أن الدولة تبنت مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة، بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية ترتكز على تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية.



ودعا الرئيس السيسي الجميع إلى الانخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، مضيفا: "مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم".

