المحافظ: مهلة لإنهاء المرافق العامة والتشطيب بمشروع سما أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة حتى الأول من نوفمبر القادم أمام المجموعة الوطنية للاستثمارات (المحمودية) المنفذة للمشروع والمقام على كورنيش النيل والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالى 70 % ويقع على مساحة 4960 م2، ويضم 10 أبراج سكنية بإجمالى 300 وحدة سكنية متعددة المساحات..



جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للمشروع رافقه خلالها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومسئولى الجهات التنفيذية



وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من المرافق العامة واللاند سكيب وتشطيب الواجهات لسرعة تسليم باقى الوحدات السكنية، مع تنفيذ باركنج لإنتظار السيارات أسفل العمارات بعرض 3 متر، بالإضافة إلى الرصيف بعرض 2 متر لإستيعاب كافة المركبات المتوقع إنتظارها سواء من أصحاب الوحدات السكنية أو المكاتب والعيادات وغيرها، وهو الذى سيساهم فى الحد من وجود أى إختاناقات مرورية في هذه المسافة من طريق كورنيش النيل، موجهًا إلى المتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء الأعمال المتبقية للمشروع، وهو الذى يتوازى مع سرعة الإنتهاء من أعمال تطوير مسجد نادى أسوان الرياضى تمهيدًا لإفتتاحه والذى قامت بها نفس الشركة المنفذه بتكلفة 2.6 مليون جنيه شاملة صحن المسجد والمأذنة ودورات المياه العمومية والأسوار وهو الذى ساهم في وصول مساحته إلى 220 م2 بنسبة زيادة 27%، وبالتالى سيستوعب 250 مصلى على دورين.