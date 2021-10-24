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رونالدو ضد محمد صلاح.. التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:36 م
صلاح ورونالدو
صلاح ورونالدو
علي نبوي

أعلن أولي سولشاير المدر الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

 

تشكيل مانشستر يونايتد ضم كلًا من :-

 

حراسة المرمى: دي خيا

 

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماغواير، شو

 

الوسط : فريد، مكتوميناي، فرنانديز

 

الهجوم: راشفورد، غرينوود، رونالدو.

 

كما أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه للمباراة والذي جاء كالتالي :-

 

حراسة المرمى: أليسون

 

الدفاع : ارنولد, كوناتي, فان دايك, روبيرتسون

 

الوسط: هندرسون، ميلنر, كيتا

 

الهجوم : محمد صلاح, فيرمينو, جوتا.

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