محافظ أسوان يتفقد مبادرة "مروحة الخير" لتجهيز المدارس الأكثر احتياجا

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة "مروحة الخير" لتجهيز المدارس المستهدفة طبقًا لاحتياجاتها.



مبادرة "مروحة الخير"

وقرر المحافظ أثناء تفقده للمبادرة إهداء 100 مروحة أخرى لتضاف إلى أكثر من 250 مروحة حائط كهربائية جانبية تبرع بها القيادات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين لتوزيعها على المدارس التى تعانى من ضعف الإمكانيات وعدم وجود هذه النوعية من المراوح الكهربائية وخاصة أنها آمنة في استخدامها ويتم تركيبها بجانبى الفصل للحفاظ على سلامة الطلاب.



محافظ أسوان

وأشاد محافظ أسوان بروح المسئولية والمشاركة المجتمعية من العاملين في المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطلاب وللعملية التعليمية بشكل عام وهو الذى يتوازى مع أدائهم للرسالة السامية بإعداد أجيال قادرة على التعامل مع معطيات العصر ورفع شأن وطنهم.