لمدة 5 أيام مقبلة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غد الإثنين 25 أكتوبر إلى يوم السبت 30 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.



طقس الفترة المقبلة



وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد فيما يكون لطيف أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.



وأشارت الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.



الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الثامنة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة



وتشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20%).