Advertisements

لمدة 5 أيام مقبلة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:43 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غد الإثنين 25 أكتوبر إلى يوم السبت 30 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد فيما يكون لطيف أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الثامنة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

وتشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20%).
لمدة 5 أيام مقبلة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة
لمدة 5 أيام مقبلة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الارصاد اعرف حالة الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ 19 دقيقة

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements