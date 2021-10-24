عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

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الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:41 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
محمد زويد

صدر، صباح اليوم الأحد، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي أفاد بقبول طعن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار حل مجلس الإدارة.

وأكد المستشار مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه لا نية لدي مجلس الإدارة المنتخب لإقالة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد النتائج الجيدة التي يقدمها منذ قدومه. 

وأضاف: "سيتم تشكيل لجنة دولية لحل جميع أمور الفيفا التي تخص نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة". 

وتابع: "لا يوجد أي تعامل بالسوء مع الثنائي حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشددًا على أنها تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية. 

وعن عودته أكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيكون في نادي الزمالك حتى معاد انتخابات نادي الزمالك 2021، ورفض التحدث في أي أمور تخص دخوله الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء. 

وعن فريق الكرة أشار مرتضى منصور أنه سيتم التجديد لطارق حامد  خلال الفترة المقبلة، وباقي اللاعبين الذين يقترب عقدهم من الإنتهاء. 

وأتم حديثه قائلا: "سندعم فرق الصالات وحزين على ما حدث لفريق الطائرة والسلة".

ومن المقرر أن يعود المستشار مرتضى منصور إلى منصبه داخل نادي الزمالك عقب إنتهاء منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستجمع بين قطبين الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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