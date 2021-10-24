مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول









أعلن المدرب سولشاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة نظيره نادي ليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب أولد ترافورد.





تشكيل مانشستر يونايتد ضم كلًا من :-





حراسة المرمى: دي خيا





الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شو





الوسط : فريد، مكتوميناي، فرنانديز





الهجوم: راشفورد، جرينوود، رونالدو.



