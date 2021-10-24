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عاجل.. ألابا يصعق برشلونة بالهدف الأول لريال مدريد (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:48 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي
سجل النمساوي ديفيد ألابا الهدف الاول لفريق ريال مدريد في شباك فريق برشلونة في الدقيقة 33 في الجولة 10 من بطولة الدوري الاسباني.

وتمثل تشكيل برشلونة في الآتي..

حراسة المرمي: تير شتيجن

الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي

الهجوم: ديست - ديباي – فاتي

فيما كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن تشكيل الملكي لمواجهة البارسا، وجاء على النحو التالي..

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – جوس


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