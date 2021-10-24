عاجل.. ألابا يصعق برشلونة بالهدف الأول لريال مدريد (فيديو)





وتمثل تشكيل برشلونة في الآتي..

حراسة المرمي: تير شتيجن

الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي

الهجوم: ديست - ديباي – فاتي



فيما كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن تشكيل الملكي لمواجهة البارسا، وجاء على النحو التالي..

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – جوس







سجل النمساوي ديفيد ألابا الهدف الاول لفريق ريال مدريد في شباك فريق برشلونة في الدقيقة 33 في الجولة 10 من بطولة الدوري الاسباني.