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مفاجأة في تشكيل ليفربول الرسمي ضد مانشستر يونايتد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:49 م
صلاح
صلاح
يسري محمد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل ليفربول كالأتى :- 

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد 

خط الوسط: هندرسون - كيتا - ميلنر 

الهجوم : صلاح - فيرمينيو - جوتا

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محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول كلوب

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