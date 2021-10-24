حسام حسن يقود البداري لتخطي عقبة طامية بالقسم الثاني

نجح نادي البداري في تحقيق فوز هام بهدفين نظيفين، على نظيره مركز شباب طامية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، علي ملعب نادي أسمنت أسيوط، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولي بالقسم الثاني.



أحرز أهداف اللقاء اللاعب حسام على حسن، من ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من احداث الشوط الاول، واضاف اللاعب يوسف مبروك الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من احداث الشوط الثاني

.

بهذا الفوز يرتفع رصيد البداري للنقطة السادسة، وله مباراة مؤجلة امام فريق نادي قنا.