Advertisements

حسام حسن يقود البداري لتخطي عقبة طامية بالقسم الثاني

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار
نجح نادي البداري في تحقيق فوز هام بهدفين نظيفين، على نظيره مركز شباب طامية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، علي ملعب نادي أسمنت أسيوط، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولي بالقسم الثاني.

أحرز أهداف اللقاء اللاعب حسام على حسن، من ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من احداث الشوط الاول، واضاف اللاعب يوسف مبروك الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من احداث الشوط الثاني
.
بهذا الفوز يرتفع رصيد البداري للنقطة السادسة، وله مباراة مؤجلة امام فريق نادي قنا.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ 35 دقيقة

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements