طارق درويش يطرح كليب "دردشة" على اليوتيوب

طرح المطرب " طارق درويش" أحدث كليباته الغانئية بعنوان "دردشة" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".



"دردشة" كلمات وائل عقيد، توزيع إسلام ساسو، ومن إخراج نبيل مكاوى.





يذكر أن هذا التعاون الاول بين طارق درويش والمخرج نبيل مكاوى.





وقال المخرج نبيل مكاوى سعيد بالتعاون مع المطرب طارق درويش لأنه صوت متميز وجذاب لديه احساس بالموسيقى والغناء.



جدير بالذكر أن اخر أعمال طارق درويش أغنية شبح الذكرى كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور،توزيع إسلام ساسو.



