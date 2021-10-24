عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

كشف نادي ليفريول الإنجليزي عن سبب غياب البرازيلي فابينهو عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي ستقام بعد قليل.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد بعد قليل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأشار نادي ليفربول في بيان رسمي له بأن اللاعب البرازيلي فابينهو يغيب اليوم لإصابة بالركبة تعرّض لها خلال مباراة أتليتكو مدريد.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه بأنه يعتقد أن الإصابة لكيتا ليست طويلة المدى.