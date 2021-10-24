Advertisements

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:58 م
ليفربول
ليفربول
علي نبوي

كشف نادي ليفريول الإنجليزي عن سبب غياب البرازيلي فابينهو عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي ستقام بعد قليل.

 

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد بعد قليل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

وأشار نادي ليفربول في بيان رسمي له بأن اللاعب البرازيلي فابينهو يغيب اليوم لإصابة بالركبة تعرّض لها خلال مباراة أتليتكو مدريد.

 

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه بأنه يعتقد أن الإصابة لكيتا ليست طويلة المدى.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ليفربول ضد مانشستر يونايتد ليفربول أخبار ليفربول

أخبار تهمك

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ ثلث ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 41 دقيقة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ 35 دقيقة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصدام المرتقب.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي يوم الأحد 24/2/2019

الكشف عن سبب استبعاد مدافع ليفربول من مواجهة جينك البلجيكي

عاجل- ضربة موجعة لليفربول.. غياب نجم الفريق لشهرين

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

كلوب يكشف حجم إصابة نجم ليفربول

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements