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وكيل صحة المنوفية يكشف لـ"الفجر" حقيقة إقالته من منصبه

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:01 م
الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية
الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية
محمد طه
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، أنباء تشير إلى إقالة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ونفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لـ"الفجر"، هذا الخبر الذي وصفه بأنه عارٍ من الصحة، متابعا بأنه لم يصدر من المحافظ أي قرارات رسمية بشأن هذا الأمر.

أنباء إقالة وكيل صحة المنوفية
وأضاف مصدر داخل مديرية الصحة، بأن الخبر انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وجروبات المجتمع المدني على موقع فيس بوك، في المنوفية، منوها إلى أن وكيل المديرية يمارس مهام عمله حاليا في مبنى المديرية الواقع دون أي معوقات أو مشاكل.


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