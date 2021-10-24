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مفاجأة.. حركة طالبان لن تشارك في مؤتمر طهران

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت حركة طالبان في أفغانستان يوم الأحد عدم مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان المقرر عقده في طهران يوم الأربعاء القادم.

 

وأكد مسؤول في طالبان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الحركة لن نشارك في اجتماع طهران حول أفغانستان.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر في الخارجية، بأن طهران لا تنوي الاعتراف بحركة طالبان قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

 

وأشارت إلى أن "طالبان ليست على قائمة المدعوين إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في طهران، المقرر عقده الأربعاء".

 

وكانت الأطراف المشاركة في محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان أكدت ضرورة العمل مع "طالبان"، مشددة مع ذلك على ضرورة أن تتخذ الحركة إجراءات لتشكيل حكومة أفغانية شاملة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه من الشروط المسبقة لجيران أفغانستان للاعتراف بـ"طالبان" كانت تشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق المواطنين الأفغان، وتجنب العنف والتطرف.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر طهران طهران طالبان

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