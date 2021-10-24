عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

فجر مصدر مقرب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة رحيل أشرف بن شرقي نجم الزمالك خلال الفترة المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن المستشار مرتضى منصور على علم بما يدور داخل نادي الزمالك خلال الفترة السابقة.





وأضاف، سيتم التواصل مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة لمعرفة بإمكانية التجديد خلال المرحلة المقبلة من عدمه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن اللاعب لا يمانع التجديد.





وأتم، سيتم تعديل كل المشكلات التي تدور نادي الزمالك منذ هذه اللحظة، وشدد على أنه لا يوجد وقت كافي لتعديل كل المشكلات لذلك سنقوم بتعديل أكبر قدر ممكن".