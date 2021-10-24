Advertisements

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:00 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد زويد
فجر مصدر مقرب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة رحيل أشرف بن شرقي نجم الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن المستشار مرتضى منصور على علم بما يدور داخل نادي الزمالك خلال الفترة السابقة.

وأضاف، سيتم التواصل مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة لمعرفة بإمكانية التجديد خلال المرحلة المقبلة من عدمه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن اللاعب لا يمانع التجديد.

وأتم، سيتم تعديل كل المشكلات التي تدور نادي الزمالك منذ هذه اللحظة، وشدد على أنه لا يوجد وقت كافي لتعديل كل المشكلات لذلك سنقوم بتعديل أكبر قدر ممكن".

الكلمات المفتاحية

مفاجأة من العيار الثقيل مرتضى منصور يفجر مفاجأة مرتضى منصور يفجر مرتضى منصور

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 39 دقيقة

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ 18 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس الزمالك يفجرها: أحمد الشناوي في بيراميدز

مفاجأة من العيار الثقيل.. الزمالك لم يبلغ نجمه بالرحيل إلى المقاصة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

مرتضى منصور يجهز لخوض انتخابات الزمالك القادمة

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements