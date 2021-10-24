Advertisements

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:02 م
مرتضي منصور ومحمود الخطيب
مرتضي منصور ومحمود الخطيب
أشرف عبد الناصر

علّق مصدر مسئول داخل الأهلي، على عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مجددا بقرار من القضاء المصري الذي صدر صباح اليوم الأحد.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرّر تجميد مجلس الزمالك نهاية العام الماضي بسبب وجود مخالفات مالية، وتعيين لجنة جديدة مؤقتة لإدارة شئون الفريق الأبيض، لكنّ المحكمة بعد عدة جلسات قبلت طعن مرتضى منصور وقرّرت عودته لرئاسة النادي صباح اليوم.

وقال مصدر بالأهلي في نصريحات خاصّة للفجر الرياضي، أنّ عودة مرتضى للزمالك لا تعني الأهلي في شئ خاصة أن مجلس القلعة الحمراء في الوقت الحالي تركيزه الكامل في الانتخابات المقبلة المقرّر لها في الشهر المقبل، وما يخص الفريق الأبيض ليس له أي صلة بالمارد الأحمر مؤكدا على تقديره واحترامه الكامل للقلعة البيضاء.

وتقام انتخابات مجلس إدارة الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة لاختبار مجلسا جديدا يقود القلعة الحمراء لأربعة سنوات قادمة.

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور ومحمود الخطيب مرتضث منصور الفجر الزمالك الخطيب الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ 17 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ 19 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد الرسمي للكلاسيكو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

رونالدو يوجه رسالة نارية إلى نجمي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

تحذير شديد من الخطيب لمجلس الأهلي بشأن مرتضى منصور

مرتضى منصور يجهز لخوض انتخابات الزمالك القادمة

الزمالك يترقب موعد النطق بالحكم فى قضية مرتضى منصور ضد قرار أشرف صبحى

الخطيب وكارتيرون أبرز المتضررين من عود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك (تقرير)

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements