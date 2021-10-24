عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور





علّق مصدر مسئول داخل الأهلي، على عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مجددا بقرار من القضاء المصري الذي صدر صباح اليوم الأحد.





وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرّر تجميد مجلس الزمالك نهاية العام الماضي بسبب وجود مخالفات مالية، وتعيين لجنة جديدة مؤقتة لإدارة شئون الفريق الأبيض، لكنّ المحكمة بعد عدة جلسات قبلت طعن مرتضى منصور وقرّرت عودته لرئاسة النادي صباح اليوم.





وقال مصدر بالأهلي في نصريحات خاصّة للفجر الرياضي ، أنّ عودة مرتضى للزمالك لا تعني الأهلي في شئ خاصة أن مجلس القلعة الحمراء في الوقت الحالي تركيزه الكامل في الانتخابات المقبلة المقرّر لها في الشهر المقبل، وما يخص الفريق الأبيض ليس له أي صلة بالمارد الأحمر مؤكدا على تقديره واحترامه الكامل للقلعة البيضاء.





وتقام انتخابات مجلس إدارة الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة لاختبار مجلسا جديدا يقود القلعة الحمراء لأربعة سنوات قادمة.



