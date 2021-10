كريم الحيوان يقدم فن رقمي لتكريم 14 فنانا مصريا

كشفت مؤسسة آرت دي إيجيبت، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، عن العمل الإبداعي للفنان والمهندس المعماري كريم الحيوان، وذلك ضمن معرضها الفني السنوي الرابع الذي يحمل اسم “الأبد هو الآن “Forever Is Now” والذي يتخلله فقرات موسيقية يقدمها الموسيقي محمد نوارة والسوبرانو فاطمة سعيد. ومن المقرر أن يكرم الفيلم الوثائقي الفني 14 فنانا مصريا معاصرا من الزمن الحاضر والماضي، وليحكي للعالم قصة هيمنة وبروز المشهد الفني المعاصر في مصر.



يصف كريم الحيوان الفيلم الوثائقي الفني بأنه " تكريم للفنانين الذين تفوقوا على مرور الزمن وربطوا بين الحاضر والمستقبل من خلال تواصل وخطاب الفنانين المصريين. وقد وقع اختيار الحيوان على 14 فنانا مصريًا هم: عبد الهادي الجزار، وآدم حنين، وأحمد عسقلاني، وعفت ناجي، وغادة عامر، وهاني راشد، وحامد عبد الله، وحازم المستكاوي، وهدى لطفي، وإبراهيم خطاب، وإنجي أفلاطون، ومحمد سعيد، ومحمد ناجي، وسيف وانلي.



وفي تعليقها على الحدث، أعربت نادين عبد الغفار مؤسس آرت دي إيجيبت عن سعادتها بالتعاون مع كريم الحيوان، ومحمد نواره وفريق العمل الذي يكرم تاريخ الموهبة المصرية. وقالت "إن القدرة على تقديم سنوات من خيرة أعمال هؤلاء الفنانين في عمل واحد يكشف عن طبيعة الفن المعاصر والذي لا حدود له فيما يتعلق بالزمان والمكان والمادة. إن هذا المشروع الفن الرقمي يتوائم مع أهدافنا وقيمنا الرامية إلى سرد حكايتنا المصرية وتاريخنا أمام العالم من وجهة نظر الفن المعاصر. يمثل هذا المعرض فرصة لسرد قصة مصرية أخرى من العظمة وهي قصة الفن المعاصر. "

لقد كان لمصر منذ قديم الأزل بصمتها على العالم المعاصر في مجال التجارة والسياسة والثقافة، ومن ثم لا عجب أن مصر لديها طابعها المميز في مجال الفنون المعاصرة. إذ أن هذا الفيلم الوثائقي من المقرر أن يبرز للواجهة الفنانين المعاصرين المصريين ويثير حالة من الحوار الرقمي.



قول كريم الحيوان: إن هذا الوثائقي الفني يسلط الضوء على عظمة وتطور الفن المصري المعاصر في ضوء العالم المتغير الذي عاشته مصر عبر السنين، وأعتقد أن هذا المفهوم سيلقى صدى لدى المشاهدين. أعتقد أن المشاهدين سيجدون الوثائقي مبهرا ومثيرا للاهتمام لتناوله التفاصيل العميقة للفن التصوري... أنا مسرور لأننا قد استطعنا توظيف هذا الوسيط الرقمي لتكريم وتسليط الضوء على هؤلاء الفنانين الملهمين.



أما محمد نوارة فيقول: لقد اتفقت أنا وكريم على استخدام الموسيقى البحتة في هذا المشروع إلى جانب خليط من الموسيقى الإلكترونية والمشهد الصوتي، وفوق ذلك صوت فاطمة سعيد في بعض المقاطع حيث تؤكد على محتوى الصورة من خلال غناء بعض الأغاني المصرية القديمة المحددة. كما أنني سأستخدم الناي وهو أداة موسيقية مصرية لإضافة لمسة عاطفية على مقاطع الفيديو.

ويأتي هذا العرض في ضوء تبني مصر الرقمنة كما يعتبر خطوة جديدة في ساحة الفن بالنسبة للجمهور المصري. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الوثائقي خلال معرض "الأبد هو الآن" والذي يكرم فنانين مصريين وأعمالهم في الفنون المعاصرة.

كريم الحيوان هو مهندس معماري داخلي وفنان تصويري، حيث يستخدم التصوير كأدة لسرد التشابهات في تجارب الحياة الجمعية واستكشاف مفهوم الاستعارات الشائعة. عُرضت أعمال كريم في "بينالي" التصوير العربي المعاصر في باريس، وبينالي جريد كيب تاون في جنوب إفريقيا، وحافظ جالري في أبوظبي، وأو بيانيلي بعنوان "شيء آخر"، وصالون الأهرام للفنون الجميلة، ودرب 1718 وكلها في القاهرة، بالإضافة إلى الجناح المصري في بينالي دكارت. كريم هو أيضا مؤسس Cairo Saturday Walks وهي مبادرة تحث المشاركين على استكشاف مختلف أحياء القاهرة عبر تصوير الشوارع، ثم تخصيص عوائد المعرض الجماعي السنوي لهذه الصور لإحدى المناطق التي يتردد عليه الزوار.



محمد نوراة ملحن موسيقي حائز على عدة جوائز، درس التوزيع الموسيقي والموسيقى التصويرية وهندسة الصوت في كلية بيركلي للموسيقى. حضر نوارة أيضا عدة ورش في Hollywood Music Workshop حيث عمل مع عدد من الموسيقيين العالميين من حول العالم. لحن نوارة العديد من المقاطع الموسيقية والأغاني لمختلف الفعاليات والمسرحيات والأعمال الدرامية والإعلانات التجارية وغيرها. في معرض مؤسسة آرت دي إيجيبت 2020، لحن نوارة مقطوعة موسيقية لفيديو يكرم الفنان آدم حنين.

فاطمة سعيد حاصلة على بكالوريوس الموسيقى من مدرسة هنز إيسلر للموسيقى ببرلين الألمانية، كما حصلت على منحة من أكاديمية ديل تياترو ألا سكالا بميلان الإيطالية، وهي أول سوبرانو مصرية تقدم أداء على هذا المسرح المشهور. مثلت فاطمة مصر مرتين في الأمم المتحدة لتسلط الضوء على حق الأطفال في التعليم والكرامة عبر الموسيقى، كما شاركت في Silk Road Concert في معبد الأقصر عام 2018. وفي عام 2016 حصلت على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر وأصبحت أول مغنية أوبرا تنال جائزة الدولة للإبداع لدورها المتميز على الساحة الفنية. كما حصلت على جائزة مجلة بي بي سي ميوزيك وجائزة Opus Klassik Young Artist of the Year عن أول ألبوم لها "النور" من إنتاج Warner Classics.



أسست آرت دي إيجيبت على يد نادين عبدالغفار كشركة مصرية متعددة التخصصات تقوم بعدد من الأنشطة التي تدعم التراث والفن التصويري. تستعرض معارض الشركة السنوية الفن المصري المعاصر في المواقع الأثرية لتربط بذلك ماضي مصر الزاخر بحضارها المبهر.



معرض "الأبد هو الآن" هو الرابع الذي تنظمه آرت دي إيجيبت والذي يشجع التفاعل المجتمعي والبرامج التعليمية في مصر. يقام المعرض برعاية وزارة السياحة والآثار والخارجية واليونيسكو.