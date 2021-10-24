الشوط الأول.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بهدف في الكلاسيكو (فيديو)

نجح ريال مدريد في حسم الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف على حساب برشلونة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الجولة 10 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.





وسجل النمساوي ديفيد ألابا الهدف الاول لفريق ريال مدريد في شباك فريق برشلونة في الدقيقة 33 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.





وتمثل تشكيل برشلونة في الآتي..

حراسة المرمي: تير شتيجن

الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي

الهجوم: ديست - ديباي – فاتي

فيما كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن تشكيل الملكي لمواجهة البارسا، وجاء على النحو التالي..

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – جوس





