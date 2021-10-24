مينا دمياط يصدر 7200 طن ملح و2461 طن رمل





ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3636 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.





وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18345 طنا تشمل 3220 طن مولاس و1436 طن يوريا و3200 طن فوسفات و7200 طن ملح و2461 طن رمل و828 طن أسمنت.





وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 35530 طنا تشمل 5819 طن قمح و8039 طن فول و8130 طن خردة و1576 طن خشب زان و6948 طن حديد و3500 طن كلوريد ايثلين و6127 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1518 طنا .





وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 658 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وبصل وزيتون) وفواكه (رمان وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من سلوفينيا وهولندا وإنجلترا وهونج كونج وسنغافورة .





كما بلغ عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 186 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128892 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123954 طنا .



