الجمعة.. محمد كيلاني ضيف "أبلة فاهيتا"

نشرت أبلة فاهيتا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة لها من كواليس برنامج "لايف من الدوبليكس".



وظهرت أبلة فاهيتا في الصورة برفقة الفنان محمد كيلاني، وعلقت على الصورة: "الأرملة المرموقة لازم تحتضن الوجوة الشابة.. الخميس والجمعة الساعة ١١ بالليل لايڤ من الدوبلكس".



ويعرض برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.



