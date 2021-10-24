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لقاء الخميسي ونضال الشافعي يحققان حلم ميرنا الفقي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:35 م
ميرنا الفقي
ميرنا الفقي
آيه عبد العزيز

عبرت السيناريست الشابه ميرنا الفقي عن سعادتها البالغة ببدء تصوير قصتين مختلفتين لاثنين من أنجح المسلسلات على الساحة حاليا.. القصة الأولى هي "حتة من القمر" وهي إحدى قصص مسلسل زي القمر الجزء الثاني وهي من بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أما القصة الثانية هي " 9٠ يوم"وهي إحدى قصص مسلسل ورا كل باب ومن بطولة نضال الشافعى وميمى جمال ودنيا عبد العزيز وأحمد حلاوة وهشام إسماعيل وعفاف رشاد وأحمد رفعت ومن إخراج أحمد صالح.

وبذلك تدخل ميرنا الفقي ثالث أعمالها في الدراما المصرية بعد أن قامت بكتابة مسلسل تفتيش والذي تم الانتهاء من تصويره.

مسلسل "تفتيش" بطولة هبة الأباصيري وآسر البدراوي ومي عرفة ومهرة مدحت ومحسن صبري ومن إخراج تامر سامي ولم تحدد الشركة المنتحة حتى الآن تاريخا لعرضه

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نضال الشافعي نرمين الفقي لقاء الخميسي الفجر

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