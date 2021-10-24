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نجم مانشستر يونايتد يخطط للرحيل إلى ريال مدريد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:57 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من الرحيل عن الشياطين الحمر في ظل عدم الاعتماد عليه من قبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر.

وأشارت شبكة ديفنسا سينترال الإسبانية إلى أن النجم الهولندي ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية على رأسها إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين وآياكس الهولندي ومن المرجح رحيله عن المان يونايتد في يناير المقبل.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن فان دي بيك طلب من وكيل أعماله محاولة تأمين انضمامه إلى ريال مدريد.

ولفتت الشبكة الإسبانية أن فان دي بيك كان قد ارتبط أكثر من مرة بالانضمام إلى ريال مدريد عندما كان في آياكس ولكن ريال مدريد لم يتحرك للتعاقد معه قبل انضمامل لمانشستر يونايتد.

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